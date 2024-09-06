OTUD6'nın protein üretimini yüzde 50 oranında azalttığı keşfedildi. Bu keşif, hücrelerin daha uzun yaşamasına neden olabilir ve insan ömrünü iki katına çıkartma potansiyeli taşıyor.

Kanser tedavileri ve yaşlanma

OTUD6 proteinini inceleyen bilim insanları, bu proteinin, kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilecek bir etkiye sahip olabileceğini keşfetti. Araştırmaların ilk aşamalarında, meyve sineklerinde yapılan deneyler, OTUD6 mutasyonuna sahip sineklerin normal sineklerden iki kat daha uzun yaşadığını gösterdi. Bu durum, hücrelerin RNA'yı proteine dönüştürme sürecindeki değişimlerin yaşlanmayı geciktirebileceği umudunu doğuruyor.

Ortalama ömür iki katına çıkabilir mi?

Bilim insanları, OTUD6'nın insan ömrü üzerinde de benzer etkileri olup olamayacağını inceliyor. Henüz insanlarda kesin bir sonuç alınmasa da, bu mekanizma sayesinde insan ömrünün 160 yıla kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Gelecekte ne olacak?

Bu heyecan verici gelişme, Nature Communications dergisinde yayımlandı ve kanser tedavilerinde yeni yaklaşımlar ile insan ömrünü uzatmaya yönelik umutları artırdı.