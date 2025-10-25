Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “ Türkiye Kültür Yolu Festivali ” çeşitli illerde gerçekleştirildi. 25 Ekim 2025’de İzmir’de de açılışı gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, yüzlerce etkinliği şehrin genelinde gerçekleştirecek.

Etkinlikler arasında tiyatro, sergi, ve konserlerin dışında söyleşiler de bulunuyor. Etkinlik kapsamında farklı konular içerisinde dokuz adet söyleşinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Söyleşiler arasında “Kaybolan Hazineler, Dönen Eserler: Kültür Varlıklarının İade Süreçleri ve Ceza” konu başlığı bulunuyor.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Kültür Fabrikası’nda düzenlenmesi planlanan söyleşide konuşmacı olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Çırak Karalı yer alacak. 2009 yılında lise eğitimini İzmir’in tarihi liselerinden birisi olan Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Karalı, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerinde Polonya’da bulunan Lazarski Üniversitesi’nde ilerleten Karalı; Fransa, Norveç, Polonya, Almanya, Yunanistan ve Romanya’da pek çok programa katılmıştır. Başarılı kariyer yolculuğu sırasında 2023 yılında doktor ünvanını alarak devam ettiren Karalı; Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmirliler’e kaybolan tarihi hazineler ile ilgili bilgi verecek.

13:00 ile 14:00 arasında düzenlenecek söyleşi için elli kişilik kontenjanın bulunduğu açıklandı. Ayrıca söyleşiye katılmak için daha önceden bir kayıt işlemi gerektiği ve etkinliğin ücretsiz olduğu bilinmektedir.