Pandemide piyano çalmayı öğrendi, Avrupa'da 1'inci oldu

Pandemi döneminde önce orga sonrasında ise piyanoya merak salan Efe Öksüz (15), İtalya'da katıldığı uluslararası piyano yarışmasından birincilikle döndü. 180 piyanistle yarışan Öksüz, Avrupa'da büyük konserler vermeyi hedeflediğini belirtip, "Doktor olmak istiyorum, doktorluğun yanı sıra piyanoda kendimi daha da geliştirip, Avrupa'da konserler verme hayalim var. Daha fazla yarışmaya katılıp, birincilik elde etmek istiyorum" dedi

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Öksüz, henüz 8 yaşındayken babasının kendisine aldığı mini orgla müziğe başladı. Bir süre sonra org çalmayı bırakan Öksüz, 2020'de Covid-19 pandemisi sırasında tekrar çalmaya başladı. Babası Tahsin Öksüz, oğlunun yeteneğini fark edip, elektronik piyano aldı. Tahsin Öksüz oğlunun piyano ve şan eğitimi alması için eğitmen Esra Yüce ile tanıştırdı. 1 yıllık eğitimin ardından Efe Öksüz, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen uluslararası '11. İnternational Music Competition For Youth Dinu Lipatti' adlı yarışmaya katıldı. Kendi yaş ve kategorisinde 180 piyanistle yarışan Efe Öksüz, 1'incilik kazandı.

'PİYANO ÇALARKEN HUZURU VE ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSEDİYORUM'

Annesi Öznur Öksüz ve babası Tahsin Öksüz başta olmak üzere İzmir'e gurur yaşatan Efe Öksüz, "Pandemi döneminde çok sıkılmıştım. Yatağımın altında yıllardır duran org vardı, onu çıkardım. İnternetten izlediğim videolar sayesinde çalmaya başlayınca, babam elektronik piyano aldı. Yeteneğimi fark edince, Esra Hoca ile iletişime geçti. 1 yıldır birlikte çalışıyoruz. İtalya'da piyano yarışmasına katıldık. Uluslararası bir yarışma. Rakiplerim gayet yetenekli ve zorluydu. Oradan da birincilikle ayrıldığım için çok mutluyum. Piyano çalarken huzuru ve özgürlüğü hissediyorum. Notalara istediğim gibi bastığım için özgür hissediyorum. Doktor olmak istiyorum, doktorluğun yanı sıra piyanoda kendimi daha da geliştirip, Avrupa'da konserler verme hayalim var. Daha fazla yarışmaya katılıp, birincilik elde etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİ'

Efe'nin hocası Esra Yüce ise "Efe çok yetenekli. Ekstrem bir yetenek. Uluslararası bir müzik yarışmasından birincilikle döndü. Bizi de çok mutlu etti; gururlandırdı. Biz yarışmaya, disiplinli çalıştık. Haftada 3 kez buluştuğumuzu bilirim. Kısa zamanda büyük bir repertuvar hazırladık. Efe gerçekten de çok yetenekli bir öğrenci. Yani onu eğer 8 yaşındayken tanısaydım, kendisi Fazıl Say kadar yetenekli bir müzisyen olabilirdi. Ama yine de bunun için geç olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.