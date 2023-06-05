Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'na atandı
Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'na atandı
0
Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez
Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez
0
Bakan Fidan, Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı
Bakan Fidan, Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı
0
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
0

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti

Türk kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşadığı İzmir'de hayatını kaybetti

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti
05 Haziran 2023 Pazartesi 23:46

Kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Nurhan Damcıoğlu, kamp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmeye başladı. 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de bugün aniden rahatsızlanan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Damcıoğlu'nun vefat haberi sanat camiası ve sevenlerini üzdü.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?


Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu çiftinin 9 çocuğundan biri olan Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara’da doğru. Annesinin girişimleriyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydı yaptırılarak çok küçük yaşta tiyatro eğitimine başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Nurhan Damcıoğlu, sanat yaşamında birçok ödül kazandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü
Sonraki Haber
İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı
“Anadolu Leoparı“, Hollanda'da 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü
“Anadolu Leoparı“, Hollanda'da 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü
0
Prof. Dr. Yağcı: Depremle ilgili ibret verici alanlar korunup, müzeleştirilmeli
Prof. Dr. Yağcı: Depremle ilgili ibret verici alanlar korunup, müzeleştirilmeli
0
Meryem adlı bir dansözün hikayesini anlatan "Dansöz" oyunu izliyiciyle buluşuyor
Meryem adlı bir dansözün hikayesini anlatan "Dansöz" oyunu izliyiciyle buluşuyor
0
‘Milli’ unvanlı ilk kütüphane, 111 yıldır faaliyette
‘Milli’ unvanlı ilk kütüphane, 111 yıldır faaliyette
0
“Dostlarla Akşam Yemeği“ oyunu ilk kez seyirciyle buluştu
“Dostlarla Akşam Yemeği“ oyunu ilk kez seyirciyle buluştu
0
Yunus Emre'nin derviş olma serüveni sahneye taşındı
Yunus Emre'nin derviş olma serüveni sahneye taşındı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.