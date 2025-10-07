Kültür ve Turizm Bakanlığı, 795 personel alımı için başvuruları 25 Ağustos – 8 Eylül 2025 tarihleri arasında kabul etti. Adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Başvurular ve değerlendirme süreci

Bakanlık, başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların elendiğini açıkladı. Değerlendirme süreci hâlâ devam ediyor.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Resmî açıklamaya göre, sonuçlar henüz yayımlanmadı. Bakanlık son duyurusunda, atanmaya hak kazanan adayların merkez, il ve ilçelere atanacağını belirtti.

Adayların beklentisi

On binlerce kişi, haftalardır süren bekleyişi sonlandıracak sonuçların açıklanmasını merak ediyor. Sosyal medyada ve forumlarda "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.