Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST 2025 İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalin kurumsal paydaşları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yarışmalarda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışması Türkiye Birinciliği ve ISIF'25 Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Festivalin ardından madalyalarla dönen DEÜ öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile Rektörlük binasında düzenlenen törende bir araya geldi. Akademik ve idari birim yöneticilerinin katıldığı törende, ödül kazanan takımlara ve festivalde görev alan DEÜ mensuplarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Rektör Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Dokuz Eylül Üniversitesinin TEKNOFEST'teki projelerinde yapay zekâ, robotik sistemler, otonom araçlar, tarım teknolojileri ve sürdürülebilir enerji çözümleri gibi birçok yenilikçi çalışmanın yer aldığını belirtti.

“Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi olarak, bilim ve teknolojide öncü olma vizyonumuzu her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST İstanbul'da sürdürdük. Yarışmalarda Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden oluşan Roket9 Takımı (BORDO145-ROKET9), 324 takımın yarıştığı TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Ayrıca ISIF'25 Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Bu büyük başarıyı paylaşıyor, tüm ekiplerimize yeniden tebriklerimi iletiyorum,” ifadelerini kullandı.

Rektör Yılmaz, bu yıl sadece öğrencilerle değil akademik kadrolarla da TEKNOFEST'e güçlü bir katılım gösterdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Teknoloji festivalinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)'nden 4, Bioİzmir'den 2, Mühendislik Fakültesi'nden 5 ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden 1 proje ile yer aldı. Stantta sergilenen projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, DEÜ araştırmacıları yarışmalarda jüri üyeliği görevleriyle de sürece katkı sundu. Burada bizim için asıl önemli olan, derecelerden çok öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olması ve teşvik edilmesiydi. Araştırma Üniversitemizi farklı kılan da işte buydu. Bunu başardığımız için son derece mutluyuz ve projelere emek veren tüm mensuplarımızla gurur duyuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojiyi şekillendirmeye ve bu hedefe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millî teknolojiyi destekleyen ‘Güçlü Türkiye' vizyonu doğrultusunda hayata geçen TEKNOFEST'e emek verenlere ve standımıza yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılara için teşekkür ederim,”

Tören, teşekkür belgelerinin ve hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.