Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 2024 Özel Ödülleri, Güray Müze, Türk Dünyası Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'a verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödüllerin kazananlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Güray Müze, Kapadokya'nın binlerce yıllık geleneksel el sanatlarını tanıtması ve dünyanın ilk yer altı seramik müzesi olma özelliğiyle ödüllendirildi. Bakan Ersoy, müzenin geleneksel ile moderni birleştiren mimari yapısının da ödüle katkı sağladığını belirtti.

Türk Dünyası Vakfı, Türk kültür ve sanatını, projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştırması ve Eskişehir’in kültürel zenginliğini artırarak önemli bir ilham kaynağı olması nedeniyle ödüle değer bulundu.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ise sanata olan katkılarını galerisi, müzesi ve yayıncılık faaliyetleriyle sürdürüyor. Sanat merkezinin her yıl düzenlediği 250'ye yakın etkinlikle Türk kültürüne büyük hizmet sunduğu ifade edildi.

Bakan Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanatını hem ulusal hem uluslararası alanda başarıyla temsil eden bu değerli kurumlarımıza, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma yolunda gösterdikleri çabalar ve sundukları eşsiz katkılar için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.