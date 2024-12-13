Kek severlerin vazgeçemeyeceği bir tarifle karşınızdayız: Orman Meyveli Crumble Kek. Yumuşacık kekin üzerinde, dondurulmuş orman meyvelerinin taze ve ekşimsi lezzetiyle birleşen çıtır crumble katmanı, damağınızda enfes bir tat bırakacak. Hem kolay hem de nefis bu tarif, özellikle çay saatlerinizin yıldızı olmaya aday. İşte, hem gözlere hem de mideye hitap eden bu lezzetli kekin tarifi.

Crumble kek için malzemeler

3 yumurta

1 paket kabartama tozu

1 paket şekli vanilin

Yarum su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı toz şeker

Orman meyveleri

Dondurulmuş Tereyağı

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Orman meyveli crumble kek tarifi

Öncelikle 3 yumurta ve şekeri derin bir kapta köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Daha sonra içine kabartma yozu, şekerli vanilin, sıvı yağ, süt ve unu ekleyerek kıvam alana kadar tekrar çırpın. Kek hamurunuz orman meyvelerinin dibe batmaması için normal kek hamurundan biraz daha koyu olacaktır. Daha sonra bir borcam içine dökerek orman meyvelerini üzerine serpiştiriniz. Üzerine crumble hazırlamak için tereyağını toz şekeri ve unu yoğurmaya başlayınız. Tereyağı parçalandıktan sonra kekin üzerine serpiştiriniz ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına veriniz. Kekiniz kabardığında bir çatal yardımıyla içini kontrol ediniz. Daha sonra fırından çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz.