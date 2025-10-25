Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu; Malatya, Diyarbakır ve Mardin’in ardından İzmir’de düzenleniyor.

Yüzlerce etkinliğin bir arada, şehrin genelinde gerçekleştirildiği Kültür Yolu Festivali, çocuklara yönelik etkinlikleriyle de öne çıkıyor. 25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan İzmir Kültür Yolu Festivali " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank"> İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında altı adet çocuk etkinliği bulunuyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerin ilki olan Çocuk Köyü, gelişim çağında olan çocuklar için renkli anları beraberinde getirecek. İçerisinde; pandomim, yarışma, balon katlama, bando ve Geleneksel Türk Tiyatrosu etkinliklerinin olduğu Çocuk Köyü, renkli anları beraberide getirecek.

Etkinlik Programı

İzmir’in Konak İlçesinde bulunan Gündoğdu Meydanı’nda 25 Ekim ile 2 Kasım arasında saat 15:30 ile 19:30 arasında sürmesi planlanan Çocuk Köyü’nün etkinlik listesi “Şişme Oyun Grubu:Hayal Dünyası Kaydırak, Okyanus Kaydırak, Hayvanlar Alemi, Hedef Futbol Becerisi, Kaplan Zıp Zıp, Korsan Zıp Zıp, Şişme Survivor Oyun Alanı, Potin Basket Alan Yarışı:Çuval Yarışı, Minder Kapmaca, Koca Ayak, Limbo, Mendil Kapmaca, Seksek, Dev Jenga, Subsoccer, Mini Golf, Masa Langırt, Karagöz Kukla Evi Tematik Atölye Etkinlik Alanı Jonglör, İllüzyonist Gösterisi, Bubble Gösterisi, Balon Katlama, Özgür Özgülün ile Tarihe Yolculuk, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu " Rafadan Tayfa'' Pandomim, İllüzyonist Gösterisi, Balon Katlama, Kukla Şevket ile Evet Hayır Yarışması, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu " Ege ile Gaga'' Balon Katlama, İllüzyon Gösterisi, Bubble Gösterisi, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu " Kaptan Pengu ve Arkadaşları'' Jonglör, İllüzyonist Gösterisi, Bubble Gösterisi, Balon Katlama Gösterisi, Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çocuk Bandosu, Aşuk ile Maşuk, Balon Katlama, Pandomim, Bubble Gösterisi, Adnan Abi ile Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde, Bilim Gösterisi, Bil Bakalım Bilgi Yarışması, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu "Kral Şakir Mini Şölen'' İllüzyonist Gösterisi, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu ''Kadriye'nin Mutfağı'' Balon Katlama, Pandomim, Meddah, Lisanslı Çocuk Tiyatrosu ''Mirket İş Başında'' , TRT Market, Etnospor Tırı, Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi Kelime Festivali” bulunuyor.