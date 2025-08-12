Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği oturum, Meclis Tören Salonu’nda yapıldı.

İYİ Parti’nin komisyona üye göndermeme kararı sonrası boşta kalan üç koltuk, AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı. Bu kapsamda AK Parti’den Cahit Özkan, CHP’den Umut Akdoğan ve DEM Parti’den Celal Fırat komisyon üyeliğine getirildi.

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, “Uyum içinde çalışan ve sonuç odaklı katkı sunan tüm üyelere teşekkür ediyorum. Komisyonumuzun görevi, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde atılacak adımları değerlendirmek ve toplumsal barışı güçlendirmektir” dedi.

Toplantı Gündemi

Üçüncü oturumda öncelikle siyasi parti gruplarının önerileri dinlendi. Kurtulmuş, kendi önerilerini de üyelerle paylaşarak tartışmaya açtı. Ayrıca milletvekilleri, komisyonun dinlemesi gereken isimler konusunda taleplerini sundu.

Komisyonun Yapısı

PKK’nın silah bırakması ve fesih kararının ardından yasal düzenlemelerin ele alınması amacıyla kurulan komisyon, Meclis’te grubu bulunan ve temsil edilen 12 partiden 51 üyeden oluşuyor. Yeni üye dağılımı şu şekilde: AK Parti 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah Partisi 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1.

Komisyonun ilk toplantısı 5 Ağustos’ta, ikinci toplantısı ise 8 Ağustos’ta yapılmıştı. Üçüncü toplantının ardından çalışmaların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.