İzmir Kitap Fuarı kapsamında Fikir Gazetesi tarafından düzenlenen FİKİR Söyleşileri, bu pazar sona eriyor. Etkinlik, “Barışın kıyısında: Ege’nin iki yakasının buluşma hikâyesi” başlıklı oturumla noktalanacak.

17–26 Ekim tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilen İzmir Kitap Fuarı boyunca süren FİKİR Söyleşileri dizisi, final oturumuyla barış temasına odaklanıyor.

“Barışın kıyısında: Ege’nin iki yakasının buluşma hikâyesi” başlıklı söyleşi, 26 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Kültürpark Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda yapılacak.

Söyleşide, Çankaya Belediyesi eski Başkanı ve Ege Barış ve İletişim Derneği eski Başkanı Bülent Tanık ile Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş konuşmacı olarak yer alacak.

Oturumu, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok Akatlı yönetecek.

Etkinlik, barışın yalnızca politik bir kavram değil, toplumsal bir değer olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

FİKİR Söyleşileri’nin bu son oturumu; barışın dili, yerel yönetimlerin rolü ve medyanın barış kültürüne katkısı konularını tartışmaya açarak kamusal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.