Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü, Milas’ta coşkuyla kutlanacak. Milas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenleyeceği fener alayı ve Burcu Güneş konseriyle vatandaşlara unutulmaz bir bayram akşamı yaşatacak.

Kutlamalar, Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası önünden saat 19.30’da başlayacak olan fener alayıyla başlayacak. Milas Belediyesi Şehir Bandosu’nun öncülüğünde gerçekleşecek yürüyüşte vatandaşlar, bayraklar ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Bayraklarla donatılan cadde ve sokaklarda yapılacak yürüyüş, Atapark Meydanı’nda sona erecek.

Fener alayının ardından ülkemizin sevilen sanatçısı Burcu Güneş, saat 20.30’da Atapark Meydanı’nda sahne alacak. Sanatçı, seslendireceği sevilen şarkılarla Milaslılara müzik dolu bir Cumhuriyet Bayramı gecesi yaşatacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm Milas halkını etkinliklere katılmaya davet etti:

“Cumhuriyet; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük idealleriyle dolu bir mirastır. Bu anlamlı günü hep birlikte kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz fener alayı ve Burcu Güneş konserine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”