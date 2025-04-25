İzmir’de her perşembe düzenlenen Patili Perşembe etkinliği, barınaklardaki can dostlarını sevgi dolu yuvalara kavuşturmak için önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem eğlenceli bir gün geçiriyor hem de sahipsiz hayvanlara sıcak yuva bulma fırsatı yaratıyor.

23 Nisan’da çocuklar da katıldı

Bu hafta düzenlenen etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir katılım gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki pankartlarla “Gelin, sahiplenin!” diyerek barınaktaki patili dostlarının yeni yuvalarını bulmalarına yardımcı olmak için seslendiler. Çocuklar, sevgilerini paylaşıp, sahiplenme konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Her Perşembe Kültürpark’ta

Siz de bir cana aile olmak istiyorsanız, her perşembe günü Kültürpark’a bekleniyorsunuz. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi ve Patili Kentimiz mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.