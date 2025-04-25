Muğla’da altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü itibarıyla güncellendi. Gram altın, çeyrek altın ve ziynet altın fiyatları ne kadar? İşte Muğla kuyumcu ve serbest piyasa altın fiyatları…

Altın yatırımcısının yakından takip ettiği Muğla altın fiyatları, 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam ziynet altınlar ile birlikte Ata lira fiyatları, hem kuyumcu satışları hem de serbest piyasa verileri üzerinden yayımlandı. Muğla'da altın alış-satış fiyatları, yatırım amaçlı alım yapacaklar ve bozdurma planı olanlar için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İşte Muğla'daki güncel altın fiyatları tablosu:

Muğla kuyumcu fiyatları (25 Nisan 2025)

Ürün Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın 1 gram (24 ayar) 4114,16 4163,37 22 Ayar Bilezik 1 gram 3760,97 3958,65 Çeyrek Altın 1,754 gr (22 ayar) 6740,00 6802,00 Çeyrek Altın (Eski) 1,754 gr (22 ayar) 6729,00 6791,00 Çeyrek Altın (2025) 1,754 gr (22 ayar) 6739,00 6801,00 Yarım Ziynet Altın 3,508 gr (22 ayar) 13478,00 13582,00 Tam Ziynet Altın 7,016 gr (22 ayar) 26873,00 27060,00 Gremse Ziynet Altın 17,540 gr (22 ayar) 66769,00 67701,00

Cumhuriyet sikkeleri - kuyumcu fiyatları:

Ürün Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Ata Altın 7,216 gr (22 ayar) 27596,00 27765,00 Ata 5’li 36,08 gr (22 ayar) 137465,00 138465,00

Muğla serbest piyasa altın fiyatları (25 Nisan 2025):

Ürün Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın 1 gram (24 ayar) 4060,45 4080,85 22 Ayar Bilezik 1 gram 3719,37 3739,06

Gram altın kuyumcularda 4163 TL'ye kadar yükselmişken, serbest piyasada bu rakam 4080 TL seviyelerinde kalıyor. Çeyrek altın ise kuyumcularda 6800 TL'yi aşarak yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almayı sürdürüyor. Fiyat farkları yatırım tercihini etkileyebileceğinden, alış ve satış işlemlerinde farklı kanallardaki fiyatların karşılaştırılması öneriliyor.