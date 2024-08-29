Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zaferin yıldönümünde yayımladığı mesajda, bu büyük zaferin milletin kararlılığı ve inancının bir eseri olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos'un, milletin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılığın ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu belirtti. "30 Ağustos, dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseridir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen bu zaferin dünyada bir emsali yok" dedi.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ilan ettiği bir tarih olduğunu vurguladı. "Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde ise, gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır, sakınmayacaktır" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerler için canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere şükran ve minnet duygularını sundu. "Bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Tüm halkımızın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. Bayramın, milletin ortak değerlerini ve ulusal birliğini pekiştiren önemli bir gün olduğuna dikkat çekti.