Premier Lig’e bu sezon yükselen Sunderland, Galatasaray’ın iki yıldız oyuncusu Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübü henüz resmi teklifini sunmazken, Galatasaray yönetimi toplamda 60 milyon Euro’luk bir değer belirledi.



Sunderland, Galatasaray’ın Kapısını Çaldı

Sabah gazetesinin haberine göre, Premier Lig'e geri dönen Sunderland, sezon planlamasında önemli rol oynamasını beklediği Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile temasa geçti.

Okan Buruk’un Vazgeçilmezleri

Teknik direktör Okan Buruk’un farklı mevkilerde kullanabildiği her iki futbolcu da takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Buruk, oyuncularını “joker” olarak tanımlıyor ve takımdan ayrılmalarına sıcak bakmıyor.

Yüksek Bonservis Beklentisi

Galatasaray yönetimi, her iki oyuncu için ayrı ayrı 30 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli belirledi. Kulüp, iki oyuncu için birlikte yapılacak teklifin toplamda 60 milyon Euro’dan aşağı olmaması gerektiğini vurguladı.

Sunderland Henüz Teklif Yapmadı

İngiliz kulübü, şu ana kadar Galatasaray’a resmi bir bonservis teklifi iletmiş değil. Ancak teklifin kısa süre içinde şekillenmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar ise yalnızca “astronomik” bir teklif gelirse pazarlık masasına oturmayı planlıyor.