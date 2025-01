Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Karacasu’da oda başkanları ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerinde AYESOB Başkan Vekili Ahmet Tokmakoğlu, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Karabacak, Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Gülgen eşlik etti.

Sıcak ve samimi anların yaşandığı program kapsamında şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründe faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Künkcü, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

AYESOB olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve taleplerin en kısa sürede ilgili kurumlarla paylaşılarak çözüme ulaştırılacağını belirten Künkcü, “Esnafımız, Anadolu’nun üreten gücüdür. Sizlerin sorunlarını çözmek ve ticari hayatınızı kolaylaştırmak adına üzerimize düşen her görevi yapmaya devam edeceğiz. Sizin güçlü olmanız, bu ülkenin güçlü olması demektir. AYESOB olarak esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.