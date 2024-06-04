Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada kamu çalışanları için Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günün idari izin kapsamına alındığını belirtti. Böylece perşembe ve cuma günleri de tatil edilerek toplamda 9 günlük bir tatil imkanı sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bu düzenleme ile birlikte, Kurban Bayramı tatili 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 24 Haziran Pazartesi günü sona erecek.