9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 7 bin 216 trafik kazası meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre, bu kazalarda 72 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 274 kişi de yaralandı.

Denetimler artırılacak

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesinde denetimlerin önemine vurgu yaparak, Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin özverili çalışmalarıyla denetimlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda yoğun trafik

2024 Kurban Bayramı tatilinde otoyolları kullanan araç sayısı 21 milyon 67 bin 377 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 Ramazan Bayramı'nda 11 milyon 236 bin 983 olan araç sayısına göre önemli bir artış gösteriyor.

Bayram tatilinde 3,6 milyon araç denetlendi

Kurban Bayramı tatili boyunca 3 milyon 687 bin 894 araç denetimden geçirildi. Ancak, yaşanan kazaların sayısı ve sonuçları, trafik güvenliği konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.