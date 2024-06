Ancak sağlıklı beslenme, bu dönemde de önemini korur. İşte Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme için 10 öneri

1. Kahvaltı Önemli!

Kahvaltı, güne enerjik başlamanın anahtarıdır. Ancak Kurban Bayramı’nda etin hemen tüketilmesi doğru değildir. Etin en az 24 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu sürede, kahvaltıda yumurta, taze yeşillikler, peynir ve tam tahıllı ekmek gibi besinlere yönelebilirsiniz.

2. Ara Öğünlere Dikkat!

Kurban Bayramı boyunca bolca tüketilen kahvaltı ve öğle/akşam yemekleri, ara öğünlerin atlanmasına neden olabilir. Ancak ara öğünler, metabolizmanın hızını artırır ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Bu nedenle ara öğünlerde meyve, süt veya sütlü kahve gibi hafif alternatiflere yönelebilirsiniz.



3. Kafein Tüketimine Dikkat!

Bayram ziyaretlerinde keyif kahveleri ve çaylar önemli geleneklerden biridir. Ancak aşırı kafein tüketimi çarpıntı ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günde 1 fincan Türk kahvesi ve 1 büyük fincan çay tüketimi idealdir.

Etin Pişirilme Yöntemi ve Tüketimine Dikkat!

Kurban Bayramı olması dolayısı ile et tüketiminin arttığı bu dönemde, sizi rahatlatacak en önemli kısım etin pişme yöntemidir. Eti pişirirken yapılan en büyük hatalardan biri de pişen ete kuyruk ya da iç yağ eklemektir. Yemeğe lezzet katmak adına yapılan bu işlem, damar ve kalp sağlığı için sakıncalıdır. Bu nedenle et kendi suyunu salana dek kısık ateşte pişirilmelidir.

Kırmızı et tüketimi sırasında yapılan bir diğer önemli hata ise ayran ile birlikte tüketmedir. Demir bakımından zengin olan kırmızı eti ayran ile birlikte tüketmek demir emiliminin engellenmesine neden olabilir. Bunun yerine kırmızı eti C vitamini bakımından zengin olan besinlerle tüketimi gerçekleştirmek demir emiliminin artırılmasına yardımcı olur.

6. Etin Saklanma Yöntemine Dikkat!

Bayram boyunca tüketilmeyen etler, küçük parçalar halinde ayrılarak derin dondurucuya konulmalıdır. Etler, buzdolabında -2 santigrat derece sıcaklıkta 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede yaklaşık 6 ay saklanabilir.

Öğün İçeriğine Dikkat!

Et ağırlıklı beslenmenin olacağı bu dönemde, dengeli beslenmeyi sağlamak için etin yanında lifli sebzeler ve tam tahıllı ekmek tüketimi ile sindirim kolaylaştırılabilir.

8. Tatlı Tüketimini Kontrol Altında Tutun!

Bayram tatlılarını tercih ederken şekerli ve yağlı hamurlu tatlılardan kaçının. Meyveli ve sütlü tatlılar sağlıklı bir alternatif olabilir.

9. Su Tüketimine Özen Gösterin!

Bayram ziyaretlerinde bolca çay ve kahve tüketimini unutup, günde en az 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Su, vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı sağlar ve sağlıklı sindirime yardımcı olur.

10. Egzersiz Yapmayı İhmal Etmeyin!



Bayram boyunca yapılan egzersizler, alınan kalorilerin dengelenmesine ve yağ yakımının artmasına yardımcı olur. Yemek sonrası ve sabahları tempolu yürüyüşler yaparak hareket etmeyi ihmal etmeyin.

Bayramda sağlıklı beslenmek için…

1. Yetişkinlerde günlük su tüketimi 2,5 - 3 litre olmalıdır.

2. Bayram ziyaretlerinde hamur işleri, çikolata ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar;, meyve suyu veya gazlı içecekler yerine açık çay veya bitki çayları tercih edilmelidir.

3. Yeterli ve dengeli bir beslenme şekli oluşturabilmek için (özellikle et tüketirken) diğer besin gruplarına da (ekmek, süt grubu, sebzeler, meyveler) yer verilmelidir.

4. Bayram öncesi yağ tüketimini azaltılması önemlidir.

5. Öğünler çeşit bakımından zengin olabilir.

6. Lifli gıdalar tüketilmeye özen gösterilmelidir.

7. Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

8. Öğün atlanılmamalıdır.

9. Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

10. Kavurma ve kırmızı etin olduğu öğünler için öğle saatleri tercih edilmelidir.

11. Etli yemeğin yanında pirinç pilavı veya makarna yerine bulgur, ayran ya da cacık tercih edebilir.

12. Geleneksel yemeğe dönüşen kavurmayı hazırlarken, içine tereyağı veya kuyruk yağı eklemek yerine, kendi yağında ve suyunda pişmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır.



Bayram sonrası için midenizi ve sizi rahatlatacak içecek tarifi

Malzemeler

• 3 avuç ıspanak,

• 1 demet roka,

• 2 limonun suyu,

• 1 adet elma eklenebilir.

• 3 adet maden suyu,

• 1 litre kefir eklenebilir.

Ispanak, roka ve elmayı katı meyve sıkacağı ile sıkarak limon suyu veya maden suyunu ilave edip karıştırın. 2--3 saat aralıklarıyla birer bardak içilebilir. Afiyet olsun…