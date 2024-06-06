Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, birçok Türk vatandaşı Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek için vize başvurularını hızlandırdı.

TÜRSAB İzmir BTK Başkanı’ndan Açıklamalar

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, kapıda vize uygulamasının her geçen gün daha fazla ivme kazandığını belirtti. Meriç, “Bekleme süreci maalesef 2-3 saat arasında uzuyor. Ancak 3-4 gün gibi uzun süreli kalacak olan vatandaşlar yine tercihlerini adalardan yana yapıyorlar. Feribot sayılarında da ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşıyor. Ek seferler de konulacak. Bu sene adalar Türk müşteri rekorunu kırabilir,” dedi.

Feribot Seferleri ve Ada Geçişleri

Kıvanç Meriç, adalar arasında geçiş sürecinin de konuşulduğunu belirterek, “Yunanistan'ın da adalar arası geçiş talepleri var. Ancak adalar arasındaki emniyet problemlerini tam olarak aşamadıkları için bu geçiş talebi gerçekleştirilemedi. Fakat görüşmeler devam ediyor. Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti, ancak emniyet ve benzeri problemler nedeniyle 5 ada ile başlatıldı. Şimdi 10 ada da seferlere başladı ve talep artışı sürüyor. Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor. Kalimnos ve Leros gibi yeni sefer başlayan adalara ise tanıtımlarla birlikte taleplerin artacağını öngörebiliriz,” diye konuştu.

Talep Patlaması ve Ek Seferler

Bayram döneminde, özellikle Sakız Adası’na olan rezervasyonlarda büyük bir artış yaşanıyor. Feribot seferlerine olan yüksek talep nedeniyle, bayram döneminde ek seferler düzenlenecek. Bu yoğun ilginin, Yunan adalarının bu yıl Türk turist rekorunu kırmasına katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

'SAKIZ VE MİDİLLİ'YE GİDEN TÜRK YOLCU ÇOK DAHA FAZLA'

Ayvalık-Midilli Adası'na nisan ile 2 Haziran arasında 3 bin 671 kapıda vizenin geçtiğini belirten acente yetkilisi Kadir İnandı, "Sakız Adası için de yine bu civarda rakam verebiliriz. Böylece vizesi olan ya da yeşil pasaporta sahip olan arkadaş grupları, aileler vizesi olmayanları teşvik ederek kapıda vizeye yönlendiriyor ve Yunan adalarına ciddi bir vatandaş talebi oluyor. Kapıda vize ile nisan ve mayıs aylarındaki yolcu sayımızda geçmiş yılların aynı aylarına göre çok ciddi artış yaşandığını söyleyebiliriz. Eskiden eylül ayı itibarıyla biten seferler artık yıl sonuna kadar devam edecek. Ayvalık-Midilli Adası ve Sakız Adası'nın kontenjanları diğer adalara göre daha yüksek. Sakız ve Midilli adalarına giden Türk yolcu sayısı çok daha fazla. Örneğin, Ayvalık'tan Midilli'ye giden yolcu sayısı ile Marmaris'ten Rodos Adası'na giden yolcu sayısı aynı civarda ancak millet olarak farklılık göstermektedir. 2019 yılında son kapı vizesi ile bu yılki kapıda vize oranları karşılaştırıldığında, şu anki yoğunluk 2019'daki ilgili aylara göre 3 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda rezervasyonların dolduğunu söyleyen İnandı, "Feribotlarımızda çok az yer kaldı. Bunun ayrıca sebebi ise tatilin uzun olması, okulların kapanıyor olmasıdır. Haziran 14 ile başlayıp 23'üne kadar biten bayram periyodu içinde dolu dolu geçecek. Ayrıca Yunan polisleri de güvenlik önlemleri için çok hazırlar, Midilli Adası'nda sadece kapıda vize kontrolü için görevlendirilmiş en az 30 polis var. Tatillerinde yine Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların en az 4 gün içinde pasaport ve gerekli evrakla başvurmaları gerekiyor. Bizim ise Yunanistan'da ilgili bölüme seyahat gününden 2 gün önce teslim etmemiz gerekiyor. Kapıda vize uygulamasının ücreti yine 60 euro olarak devam ediyor" dedi.