Köşkün bahçesinde muhteşem defile

Bornova Edward Whittall Köşkü'nün bahçesinde Duman Fashion Event kurucuları Serkan Duman ve Gökhan Duman kardeşler koreografisinde düzenlenen moda gösterisinde, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şevval Şahin ve Sezgi Sena Akay podyuma çıktı. Ünlü mankenlerle birlikte Duman Fashion Event'in birbirinden iddialı modelleri defilede görev aldı. Başarılı modacı Murat Acar, "Florashion" (Çiçeklenmek) adını verdiği 40 parçalık özel koleksiyonu, yerli ve yabancı toplam 40 manken tarafından sunuldu.

Tarzıyla her zaman ön planda olan ve bugüne kadar dikkat çeken defilelere imza atan Murat Acar, 10. yıl gecesi için hazırladığı koleksiyonunu, ekibiyle birlikte 6 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardı. Moda severlerin heyecanla beklediği bu özel defilenin bitiminde katılımcılar için after party gerçekleştirilirken, gecenin konuğu ise Ceren Özdemir oldu. Defile sonrası gerçekleşen partide Ceren Özdemir darbukasıyla davetlilere hareketli dakikalar yaşattı.