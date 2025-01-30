Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirimleri ve gevşeme sinyalleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Dün ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını sabit tutarken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 0,25 puan indirerek %2,75 seviyesine çekti. Kanada Merkez Bankası da benzer bir adım atarken, Çin ve Hindistan merkez bankaları da parasal gevşeme sinyalleri verdi.

Tarihi zirve yenilendi

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 2.790 doları test ederek tarihi zirvesini yeniledi. İç piyasada ise gram altın 3.208 TL ile rekor seviyeye ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altın 3.180-3.210 TL aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın 5.240 TL, yarım altın 10.485 TL ve tam altın 20.880 TL'den satılıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,05 artışla 10.082 puandan tamamladı. Endeks, gün içinde 10.150 direncini test etse de kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Bankacılık Endeksi (XBANK) %0,80 değer kaybederken, Sınai Endeks (XUSIN) %0,60 prim yaptı.

Döviz piyasasında, dolar/TL kuru sabah saatlerinde 35,80 TL'yi test ettikten sonra gün sonunda 35,77 TL'ye geriledi.

ABD büyüme verileri beklenenin altında kaldı

ABD'de açıklanan 2024 yılı son çeyrek büyüme verisi %2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Beklentilerin altında kalan büyüme verisi, FED’in şahin duruşunu desteklemedi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki sınırlı gerileme de ons altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Uzmanlar, merkez bankalarının faiz indirimlerinin altın talebini artırdığını ve fiyatların rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarının merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak dalgalanabileceği ifade ediliyor.