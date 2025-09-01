Eylülün ilk haftasında gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans anketine göre ağustos ayında TÜFE’nin aylık %1,79, yıllık ise %32,63 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İnfo Yatırım’ın tahmininde ise aylık artış %1,55, yıllık oran ise %32,32 olarak öngörülüyor. Şirket ayrıca, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekerek yıl sonu TÜFE beklentisini %29,8’e revize etti.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de ağustos ayı için %1,69 artış beklentisi öne çıkmıştı. Tahminlerin altında gelebilecek bir veri, 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararı öncesi Merkez Bankası’nın elini güçlendirebilir.

BANKALARDA MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ

Enflasyon verileri, doğrudan Merkez Bankası’nın politika adımlarına yön verdiği için mevduat faizlerinde de yakından izleniyor. Son günlerde birçok banka faiz oranlarını 0,50 ila 1,00 puan aşağı çekti. Ancak hâlâ yüksek oranlar sunan bankalar mevcut.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI:

Denizbank: %45,00

Akbank: %44,50

Vakıfbank: %44,50

Alternatif Bank: %43,00

Yapı Kredi: %42,00

Odea Bank: %42,50

ING Bank: %41,50

TEB: %41,50

Ziraat Bankası: %39,00

(Bankaların resmi sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişebilir.)

500 BİN TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

Türkiye Gazetesi'nde En yüksek oran olarak öne çıkan %45,00 mevduat faiziyle 32 gün vadeli hesapta 500 bin TL’nin getirisi şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat tutarı: 500.000 TL

Vade: 32 gün

Faiz oranı: %45,00

Net getiri: 16.274 TL

KUR KORUMALI MEVDUAT SONRASI PARA AKIŞI

Kur korumalı mevduat uygulamasının sona ermesiyle birlikte, bu hesaplardan çıkan paranın yönü merakla takip ediliyor. Son üç ayda mevduat faizlerinin %52’den %45’e gerilemesine ve stopaj oranının %17,50’ye yükselmesine rağmen, TL mevduatın toplam içindeki payı %60’ın üzerinde seyrediyor.

Uzmanlara göre, enflasyondaki düşüş eğilimi ve mevduat getirileri sayesinde TL mevduatlar hâlâ reel kazanç sunmaya devam ediyor.

GÖZLER ENFLASYON VE FAİZ KARARINDA

Ağustos enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi durumunda, piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını daha güçlü şekilde yorumlayabilir. Mevduat oranlarında yaşanan gerilemeye rağmen, TL’nin cazibesi sürüyor. Analistler, enflasyon verileri ve mevduat getirilerinin önümüzdeki dönemde yatırımcıların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.