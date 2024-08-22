Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayınlanan son rapor, küresel ısınmanın insan yaşamı üzerindeki etkilerine dair çarpıcı veriler sunuyor. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda Avrupa’da sıcaklığa bağlı ölümlerde büyük bir artış yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Küresel ısınmanın ölümcül etkileri

Küresel ısınma, dünyanın dört bir yanında iklim koşullarını değiştirmeye devam ederken, bu durumun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, küresel sıcaklık artışının 3 derece ile sınırlandırılması durumunda dahi, yüzyıl sonuna kadar Avrupa’da 450 bine kadar can kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

Sıcaklığa bağlı ölümler yüzde 13,5 artacak

JRC'nin raporuna göre, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için mevcut politikaların sürdürülmesi yeterli olmayacak. Raporda, “Küresel sıcaklık artışını 3 derece ile sınırlandırmak bile, ek adaptasyon önlemleri alınmazsa, sıcaklığa bağlı ölümlerin yüzde 13,5 oranında artmasına neden olabilir” deniliyor. Bu artış, her yıl ek olarak 55 bin kişinin hayatını kaybedebileceği anlamına geliyor.

Güney Avrupa en büyük etkiyi yaşayacak

Raporda, Avrupa’nın güney bölgelerinin, küresel ısınmanın etkilerinden en çok etkilenecek yerler arasında olduğu vurgulanıyor. Özellikle İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde sıcaklığa bağlı ölümlerin dramatik bir şekilde artacağı öngörülüyor. Örneğin, İtalya’da sıcaklığa bağlı ölümlerin 28 bin 285’e, İspanya’da ise 20 bin 194’e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Avrupa'da sıcak yazlar, ancak daha az risk

Kuzey Avrupa’da ise yazların daha sıcak geçmesi beklenirken, bu bölgelerde ölüm oranlarının güney Avrupa’ya kıyasla daha düşük olacağı belirtiliyor. Ancak, yaşlanan nüfusun aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız hale gelebileceği uyarısında bulunuluyor.

Acil önlemler alınmalı

JRC raporu, iklim değişikliği ile mücadelede alınacak önlemlerin geciktirilmesinin, halk sağlığı üzerinde geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Özellikle aşırı sıcak dönemlerde, hassas bölgelerdeki topluluklara öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor. Raporda, "Politika yapıcılar ve yetkililer, halk sağlığı sistemlerini güçlendirerek bu zorluklara karşı acilen harekete geçmelidir" denildi