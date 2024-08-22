Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik etkili bir operasyon düzenledi. 22 Ağustos 2024 tarihinde yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Muğla'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 2 kilo 500 gram skunk ve 685 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu paketlemede kullanılan 3 hassas terazi ile birlikte çok sayıda malzeme de operasyonda ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin Türk Lirası ve 375 Euro da operasyonun dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Şüpheliler gözaltında

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.