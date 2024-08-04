İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ve Ukrayna'nın Rusya'yı vurması gibi jeopolitik gerginlikler, küresel piyasalarda büyük düşüşlere yol açtı. Dünyanın en zengin 500 insanı, 134 milyar dolar kaybetti.

Orta Doğu'daki gerilimler ve küresel etkileri

İran-İsrail gerginliği

Hamas lideri İsmail Haniyye'ye yönelik suikastin ardından İran'dan İsrail'e yönelik tehditler arttı. Bu tehditler, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti ve küresel piyasalarda olumsuz etkilere yol açtı.

Ukrayna-Rusya çatışması

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları, piyasalarda büyük düşüşlere neden oldu. Bu gelişmeler, dünya genelinde yatırımcıları tedirgin etti ve hisse senetlerinde değer kayıplarına yol açtı.

Intel'in hisse değer kaybı ve işçi çıkarmaları

Teknoloji devi Intel, borsadaki değer kaybı nedeniyle işçi çıkaracağını açıkladı. Intel'in hisseleri, yüzde 26,06 oranında değer kaybederek 50 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Bu durum, teknoloji sektöründeki genel bir düşüşün habercisi olabilir.

Dünyanın en zenginleri büyük kayıp yaşadı

Jeopolitik gerginlikler ve küresel krizlerin gölgesinde, dünyanın en zengin 500 insanı toplamda 134 milyar dolar kaybetti. Bu kayıplar, zenginler arasında bile önemli bir endişe kaynağı oldu.

ABD ekonomik verileri ve piyasaların tepkisi

ABD'de temmuz ayı istihdam artışı beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,3'e yükseldi. Bu durum, ABD borsalarında da düşüşlere yol açtı. Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 oranında değer kaybetti.

Kripto para piyasasında büyük düşüş

Kripto para piyasaları da küresel krizlerden etkilendi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kaybederken, Ethereum yüzde 5'in üzerinde düşüşle 2.981 dolara geriledi. Solana, BNB, XRP, Dogecoin ve AVAX gibi altcoinler de çift haneli değer kayıpları yaşadı.