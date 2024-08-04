Hastanenin acil servisi, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kapalı durumda olacak. Kapatma gerekçesi olarak hastane yönetimi, “fiziki altyapısında iyileştirmeler” yapacaklarını duyurdu. Ancak bu durum, sağlık çalışanları ve vatandaşlar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

DEÜ Hastanesi, Nükhet Hotar'ın rektörlük döneminde doktor istifaları, intiharları ve mobbing iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti. Geçen yıl, kötü çalışma koşulları, düşük ücretler ve mobbing nedeniyle 19 acil servis hekiminin istifa ettiği bildirilmişti. Son olarak, 24 gün önce asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun mobbing nedeniyle istifa etmesi ve ardından intihar etmesi büyük bir yankı uyandırmıştı.

Acil servis kapatıldı

Hastane yönetimi, acil servis kapalı olduğunda hastaların başka bir yere yönlendirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapmadı. Acil servis kapısına asılan duyuruda, "Değerli hastalarımız; acil servisimiz fiziki altyapısında iyileştirmeler yapmak ve sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla 01.08.2024 tarihinden itibaren tadilata girmiştir. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak, hastane personeline, sendika ve meslek örgütlerine bu konuda bilgi verilmediği bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur, bölgedeki tek acil servisin kapatılmasının büyük bir problem oluşturduğunu belirtti. Uğur, “Uzun süredir hekim eksikliği vardı ve diğer branşlardan hekimleri görevlendirerek eksiklik giderilmeye çalışılıyordu. Ancak tadilat gerekçesiyle acil servisin kapatılması kabul edilemez. Yeşilyurt’tan Urla’ya kadar bölgede başka bir acil servis bulunmuyor” dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, acil servis kapatılmasının sağlık hizmetleri açısından büyük bir sıkıntı yaratacağını ifade etti. Doğruyol, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Ege Bölgesi’ndeki sayılı hastanelerden biriydi. Acil servisinin kapatılması durumunda, İzmir’deki acil vakalar büyük bir sıkıntı yaşayacak. Fiziki altyapı gerekçesiyle acil servis kapatılacaksa, İzmir’deki diğer depreme dayanıksız raporu olan hastaneler de değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.