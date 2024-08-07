Küresel piyasalar, merkez bankalarının güvercin tondaki açıklamalarıyla toparlanma gösterdi. Fed yetkililerinin resesyon endişelerine yönelik açıklamaları ve BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamaları yatırımcı güvenini artırdı.

Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının resesyon endişelerini azalttığını belirtti. Fed, eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüksekken, Atlanta Fed 3. çeyrek büyüme tahminini %2,5'ten %2,9'a yükseltti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle BoJ'un mevcut parasal genişlemeyi sürdüreceğini açıkladı.

ABD piyasaları

ABD'de ekonomik veriler güçlü bir büyümeye işaret ederken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90'ın üzerine çıktı. Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri toparlanma gösterdi; Nvidia yüzde 3,8, Microsoft yüzde 1,1 ve Meta yüzde 3,9 arttı. Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 yüzde 1,04 ve Nasdaq yüzde 0,98 değer kazandı.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, enerji ve teknoloji hisseleri yükseldi. Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 3,9 artış gösterdi. İngiltere FTSE 100 endeksi %0,23, Almanya DAX 40 %0,09 arttı.

Asya borsalarında BoJ'un açıklamaları olumlu etki yarattı. Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore Kospi yüzde 2,4, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,6 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Petrol ve altın piyasaları

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 76,5 dolara yükseldi. Orta Doğu'daki çatışma riskleri petrol arz endişelerini artırdı. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,12 azalışla 9.881,23 puandan kapandı. Dolar/TL yüzde 0,2 azalışla 33,5290 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Güncel Veriler

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor. Türkiye'nin temmuz ayı hazine nakit dengesi 17.30'da açıklanacak.