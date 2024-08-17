Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalar ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltması ve fiyat baskılarının hafiflemesiyle olumlu bir performans sergiledi. Yatırımcılar şimdi Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

ABD verileri piyasalarda pozitif etki yarattı

ABD'de açıklanan istihdam ve enflasyon verileri, resesyon korkularını hafifletti. Temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yıllık yüzde 2,9 artışla tahminlerin altında gerçekleşti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma hedefinde ilerlediğini gösterdi.

Jackson Hole Sempozyumu ve Fed’in faiz politikası

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkilileri, 22-24 Ağustos’ta ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir araya gelecek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, bankanın bundan sonraki para politikasına dair önemli ipuçları taşıyabilir. Analistler, Powell'ın konuşmasında enflasyon ve faiz politikalarına yönelik değerlendirmelerin dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa ve Asya piyasalarında durum

Avrupa borsaları da ABD verilerinden destek buldu ve alış ağırlıklı seyretti. Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi piyasalarda hakim. Asya'da ise Japonya ekonomisinin beklentileri aşan büyümesi ve Çin'deki ekonomik aktivitenin yeniden canlanma sinyalleri, bölgedeki risk iştahını artırdı.

Yurt içi piyasalar ve TCMB kararı

Türkiye’de BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,86 düşüşle kapatırken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasa beklentileri, TCMB’nin faiz oranını yüzde 50'de sabit tutması yönünde.