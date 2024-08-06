ABD ekonomisinin beklenenden daha sert bir şekilde yavaşlayabileceği endişesi, dün küresel piyasalarda büyük bir satış baskısına neden oldu. Ancak bugün, piyasalarda risk iştahının artmasıyla toparlanma belirtileri görüldü. Piyasa uzmanları, Fed'in olası faiz indirim kararını ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fed'in olası faiz indirimi

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), piyasaların endişesini yatıştırmak için acil toplantı yaparak faiz indirimi kararı alabileceği spekülasyonları gündeme geldi. Ancak, acil faiz indirimi kararı piyasalarda panik yaratabilir ve Fed'in kontrolünü kaybettiği algısını güçlendirebilir.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunun anlamlı olmadığını belirtti. Goolsbee, Fed'in kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ve olası faiz indirimlerinin her zaman masada olduğunu vurguladı.

Piyasalarda toparlanma belirtileri

ABD'de açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasalarda bir miktar rahatlama sağlandı. Özellikle Japon piyasalarının öncülüğünde, dün yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edildi. Japonya'da BoJ'un faiz artırım döngüsüne girebileceği beklentileri, ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşerek ülke varlıklarına ilişkin risk algısını artırmıştı.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa piyasaları da dün sert satışlar yaşadı. Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 50,2'ye gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Almanya'da hizmet sektörü PMI ise temmuz ayında 52,5'e düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Asya piyasalarında ise bugün Japon pay piyasaları öncülüğünde yükseliş eğilimi öne çıktı. Özellikle Japonya'daki satış baskısı, BoJ'un faiz artışı ve yenin hızla değerlenmesiyle tetiklenmişti. Dün dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaşan yen, bugün düşüş kaydetti.

ABD piyasalarındaki durum

ABD'de dün teknoloji hisseleri öne çıkan düşüş yaşadı. Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet ve Amazon gibi büyük teknoloji firmalarının hisselerinde sert düşüşler kaydedildi. Bankacılık hisselerinde de kayıplar yaşandı.

New York borsası, resesyon endişeleriyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 2,60, S&P 500 endeksi yüzde 3 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,38 değer kaybetti. Ancak, endeks vadeli kontratları güne yükselişle başladı.

Altın ve petrol fiyatları

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 kayıpla 2 bin 410 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,3 azalışla 2 bin 403 dolar seviyelerinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,1 kayıpla 77,2 dolara gerilemişti ve bugün de yüzde 0,3 azalışla 76,9 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında da toparlanma görülüyor. Bitcoin yüzde 2,1 artışla 55 bin 506 dolar seviyelerine çıktı. Piyasa uzmanları, jeopolitik riskler ve Fed'in olası faiz indirimi kararının kripto paraların değerini destekleyebileceğini belirtiyor.