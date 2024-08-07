ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, 27,71 seviyesine geriledi. Bu düşüş, küresel piyasalarda risk iştahının arttığına ve yatırımcıların daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğuna işaret ediyor.

VIX Endeksi, Chicago Board Options Exchange (CBOE) tarafından hesaplanan ve S&P 500 endeksindeki opsiyonların fiyatlarına dayanarak belirlenen bir volatilite endeksidir. Endeks, piyasanın gelecekteki volatilite beklentisini yansıtır ve genellikle "korku endeksi" olarak adlandırılır. VIX değeri yükseldikçe, piyasadaki belirsizlik ve korku artar.

Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi

VIX Endeksi'ndeki düşüş, son dönemde küresel piyasalarda gözlemlenen toparlanma eğilimini destekliyor. Yatırımcılar, ekonomik verilerin iyileşmesi ve merkez bankalarının destekleyici politikalarıyla birlikte risk almaya daha istekli hale geldi.

Dolar/Yen paritesi yükselişte

VIX Endeksi'ndeki düşüşün yanı sıra, dolar/yen paritesi de yükseliş trendinde. Bugün yüzde 1,67 artışla 146,7 seviyesinin üzerinde seyreden dolar/yen paritesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü dolara olan talebin arttığını gösteriyor.