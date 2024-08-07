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Kamuoyunun Bilgisine Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist’in IFK Göteborg’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist’e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. #Göztepe pic.twitter.com/IeTCJsQueq

Ramon Pascal Lundqvist’e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İsveçli orta saha oyuncusunun IFK Göteborg'a transfer i kesinleşti.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe , yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e İsveç'ten talip çıktı. Goteborg kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için Göztepe 'ye resmi bir teklif sunmuştu .

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