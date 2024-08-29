Sabahattin Ali'nin klasikleşmiş eseri Kürk Mantolu Madonna, 16 Eylül 2024 Pazartesi akşamı, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneye taşınıyor. Edebiyat dünyasında derin izler bırakan bu roman, tiyatro sahnesinde de izleyicilere duygusal ve etkileyici bir deneyim sunacak.

Klasik Bir Eserin Sahneye Uyarlanması

Kürk Mantolu Madonna, Türk edebiyatının en sevilen eserlerinden biri olarak, izleyicileri Raif Efendi ve Maria Puder'in dokunaklı hikayesine tanıklık etmeye davet ediyor. Raif Efendi'nin gençlik yıllarından başlayarak yaşamına damga vuran bu sıra dışı aşk öyküsü, tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. İzleyiciler, eserin derin duygusal atmosferini birebir deneyimleme fırsatı bulacaklar.