Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz, uzun süredir projelerden uzak bir hayat sürüyordu. Son zamanlarda gözlerden uzak kalan Şaşmaz’ın son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beyazlayan saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun yeni görüntüsü, birçok hayranı tarafından “Yaşlanmışsın” yorumlarıyla karşılandı.

Değişimi şaşırttı

Necati Şaşmaz, bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceğini açıklamıştı ancak bu projeye dair herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Şaşmaz’ın değişimi, hem hayranlarını hem de televizyon dünyasını meraklandırdı. Uzun zamandır sahnelere dönmeyen ünlü oyuncunun bu değişimi, eski günlerin hatıralarını tazeledi.