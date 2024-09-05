İzmir’in kurtuluşu, 9 Eylül’de Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenecek muhteşem bir konserle kutlanacak. "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka’da Buluşuyor" adlı etkinlik, Karşıyakalıları Atatürk sevgisi ve kurtuluş coşkusuyla bir araya getirecek.

Kurtuluş günü coşkusu Karşıyaka’da

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922’nin 102’nci yıl dönümü, Karşıyaka’da unutulmaz bir etkinlikle anılacak. Karşıyaka Belediyesi, Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka’da Buluşuyor" başlıklı konserle bu anlamlı günü kutlayacak.

Müzik ve tarih bir arada

Sunuculuğunu Yüksel Ünal’ın üstleneceği etkinlikte, sanatçılar Öznur Korkmaz ve Hüseyin Tolu ile Karşıyaka Belediyesi Orkestrası Şefi Şenol Şentürk sahne alacak. İzmir ve Karşıyaka’nın milli mücadele dönemini anlatan eserler seslendirilirken, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun kısa canlandırmaları ve Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri de geceye renk katacak. Finalde ise hep birlikte İzmir Marşı okunacak.

Başkan Yıldız Ünsal'dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları bu coşkulu kutlamaya davet ederek şunları söyledi:

“Atatürk’ün kenti Karşıyaka’da, 9 Eylül’ün anlam ve önemine yakışır bir buluşmaya imza atacağız. Tüm yurttaşlarımızı bu coşku ve heyecana ortak olmak, 9 Eylül ruhunu hep birlikte yaşatmak için etkinliğimize davet ediyoruz.”