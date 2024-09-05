Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen müsabakalarda mücadele eden 45 yaşındaki sporcu, elde ettiği başarıyla adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Finaldeki performansında ilk hakkında 104 kilo, ikinci hakkında 107 kilo ve üçüncü hakkında 108 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Nazmiye Muratlı, Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı ve Paris 2024'te aldığı bronz madalya ile kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.

NAZMİYE MURATLI'DAN BRONZ MADALYA!🥉



🏋️‍♀️🇹🇷Milli para haltercimiz Nazmiye Muratlı, kadınlar +45 kilo finalinde 108 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.



👏SENİNLE GURUR DUYUYORUZ NAZMİYE! pic.twitter.com/Cz9WxyXKHq — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2024

Altın madalyayı, 122 kiloyla dünya ve paralimpik rekorunu kıran Çinli halterci Lingling Guo kazanırken, gümüş madalya Büyük Britanya'dan Zoe Newson'un 109 kilo kaldırmasıyla geldi.

Nazmiye'nin Paris'teki bu başarısı, Türk spor tarihinde unutulmayacak bir anı olarak yerini aldı.