Türkiye'nin iki büyük şehrinin belediye başkanları, kurultay öncesi yaptıkları ortak basın açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde dayanışmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaptılar. Yavaş ve İmamoğlu, parti içi demokrasiye olan inançlarını ve birlikte hareket ederek Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını belirttiler.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, "Bugün burada, sadece Ankara ve İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermek için toplandık. Kurultay sürecinde de bu birliktelik ruhunu sürdüreceğiz ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, yerel yönetimlerin rolü daha da önemli hale geldi. Mansur Yavaş ile birlikte, tüm Türkiye'ye birlik ve dayanışma mesajı vermek istiyoruz. Kurultayda da bu ruhu yansıtacak ve halkımızın beklentilerini karşılayacak kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Kurultay süreci

Parti içinde demokrasiye olan inançlarını yineleyen Yavaş ve İmamoğlu, kurultay sürecinde de şeffaf ve adil bir yol izleneceğini belirttiler. İki başkan, partinin geleceği ve Türkiye'nin kalkınması için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini söylediler.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Yavaş ve İmamoğlu'nun bu birliktelik mesajı, parti tabanında ve halk arasında olumlu karşılandı. İki başkanın da, partinin geleceği ve ülkenin kalkınması için birlikte çalışacaklarını ifade etmeleri, siyasi arenada önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.