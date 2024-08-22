2024 yılının ikinci çeyreğinde, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yapan şirketlerin sayısı %27 oranında artarak 1.199’a ulaştı. Bu artış, kripto para piyasalarında dalgalanmalar yaşansa da kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor. K33 Research tarafından hazırlanan rapora göre, bu dönemde 272 yeni şirket spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yaptı.

Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ocak 2024’te gündeme gelen spot Bitcoin ETF’lere olan ilginin, kripto piyasalarındaki belirsizliklere rağmen sürdüğünü görüyoruz. Morgan Stanley, yatırım danışmanlarına bu ETF’leri önerme izni vererek Wall Street’te bu alanda adım atan ilk bankalardan biri oldu. Ayrıca, Goldman Sachs’ın da spot Bitcoin ETF’leri tuttuğu açıklandı. Bu gelişmeler, dijital varlıklara dayalı spot fonların geleceği açısından oldukça olumlu” dedi.

Endeks fonlar için başvurular artıyor

Sönmez, ABD’deki dijital varlık regülasyonlarının finansal sistemin dönüşümüne paralel olarak genişlediğini ve bu durumun kripto piyasası için olumlu etkiler yarattığını belirtti. “Yılın başında spot Bitcoin ETF’leri araştıran ekosistem, şimdi endeks fonlar için yapılan yasal başvurularla gündeme geliyor. Hashdex’in ardından Franklin Templeton da Bitcoin ve Ethereum’u içeren bir endeks fon için S-1 başvurusu yaptı. SEC’in ilk kararları genellikle erteleme yönünde olsa da, bu başvurular dijital varlıkların gelecekte daha fazla erişim ve yatırımcıya ulaşacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Jackson Hole sempozyumu bekleniyor

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalara değinen Sönmez, yatırımcıların özellikle bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu’nu dikkatle takip ettiğini belirtti. “Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, piyasaların yönü açısından önemli olacak. Bitcoin’in yıl başındaki seviyesinden %33 daha değerli olduğunu göz önünde bulundurarak, yatırımcılarımıza uzun vadeli perspektifi korumalarını öneriyoruz” dedi.

Türkiye’de kripto yasası ve rekabet

Türkiye’de 2 Temmuz’da yürürlüğe giren kripto yasası kapsamında başvuruların hızla ilerlediğini belirten Sönmez, “Yasaya uygun olarak başvuran 76 kuruluş arasında, farklı pazarlarda başarı sağlamış ve küresel bilinirlik kazanmış borsalar da bulunuyor. Bu durum, Türkiye’deki kripto ekosistemini daha da geliştirecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek” diye ekledi.