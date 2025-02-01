Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celebrity Infinity', Şubat ayında Kuşadası'na yanaşan ilk gemi olarak 2 bin 161 turisti Türkiye'ye getirdi. Kuşadası Limanı'na sabah saatlerinde gelen gemideki turistlerin büyük çoğunluğunu ABD'li yolcular oluşturuyor.

Turistlere renkli karşılama

294 metre uzunluğundaki Celebrity Infinity kruvaziyer gemisinden inen turistler, Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Tur operatörlerinin düzenlediği turlar kapsamında yolcular, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve diğer tarihi ören yerlerini ziyaret etti. Bu tur programına katılmayanlar ise Kuşadası'nın çarşısındaki dükkanları dolaşarak alışveriş yaptı, esnafın yüzünü güldürdü.

Akdeniz'in en yoğun kruvaziyer noktası

Kuşadası Limanı, Türkiye'nin Akdeniz çanağında en fazla kruvaziyer gemisini ağırlayan liman olarak dikkat çekiyor. 2024 yılında 523 kruvaziyer gemisinin 774 bin 884 turist getirdiği Kuşadası'nda, Şubat ayı boyunca 5 kruvaziyer gemisinin daha gelmesi bekleniyor.