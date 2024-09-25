Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. İlk kez 2022 yılında gerçekleştirilen festival, Türkiye’nin ilk tematik sokak festivali olarak adını duyurdu. Başkan Günel, “Kuşadası olarak bu yıl bir kez daha ‘lezzet, eğlence, müzik ve sanat sokakta’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dolu dolu etkinlikler

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle düzenlenen festival, bu yıl “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” temalarıyla dolu dolu geçecek. Festivalin bu yılki teması ise Akdeniz mutfağı olarak belirlendi. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü şefler ve sanatçılar, katılımcılara Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini sunacak.

Sokaklar 3 gün boyunca hareketli olacak

Başkan Ömer Günel, festival süresince sokakların cıvıl cıvıl olacağını belirterek, “Sokaklarımız 3 gün boyunca yine hareketli olacak. Hemşehrilerimiz ve konuklarımızla birlikte harika günler geçireceğiz” dedi.

Hazırlıklara başlandı

Bu yıl, festivalin sponsor desteği ile gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Günel, ekonomik nedenlerden dolayı bu yıl Altın Güvercin Beste Yarışması’na ara verdiklerini açıkladı. “Kentimizle özdeşleşmiş önemli bir organizasyon olan Altın Güvercin’i kesintiye uğratmadan önümüzdeki yıllarda devam ettirmek için hazırlıklara başladık” diyerek, festivalin önemine vurgu yaptı.