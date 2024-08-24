Kuşadası Belediyesi, kentteki altyapı sorunlarına köklü çözümler getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’nde başlattığı yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları, esnaf ve zanaatkârlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Yağmur suyu hattı çalışmaları

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarıyla bölgedeki altyapıyı güçlendiriyor. Kış aylarında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek amacıyla başlatılan bu çalışmalar, sanayi sitesindeki 115 iş yerine daha güvenli ve sorunsuz bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Esnaf ve zanaatkârlardan tam destek

Altyapı çalışmalarına bölgedeki esnaf ve zanaatkârlar da tam destek veriyor. Yağmur suyu hattının döşenmesiyle birlikte, özellikle kış aylarında yaşanan su baskını sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor. Esnaf, bu çalışmaların sanayi sitesindeki iş ortamını iyileştireceğine ve müşterilerin daha rahat hizmet alabileceğine inanıyor.

Üstyapı çalışmaları ile devam edilecek

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, sanayi sitesindeki yollar da yenilenerek kilit parke taşı ile kaplanacak. Bu sayede bölgedeki ulaşımın daha rahat ve güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Kuşadası Belediyesi’nin bu kapsamlı çalışmaları, hem esnafın işlerini kolaylaştıracak hem de bölgedeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirecek.