Erzincan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk ve üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan biri çocuk üç kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.