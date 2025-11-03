Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi’nde bulunan İkinci Bahar Merkezi ile Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. "Günel, Kentimize değer katan bu yeni merkezlerimizi hemşehrilerimizin güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Davutlar Mahallesi’ne kazandırılan İkinci Bahar Merkezi ile Gençlik Merkezi ziyaretlerinde Günel'e, belediye meclis üyeleri ile CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri eşlik etti. Günel, her iki merkezi gezerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Günel, Kuşadalılarla sohbet ederek, talepleri de dinledi.

"Hem gençlerimizin hem de büyüklerimizin faydalanabileceği güzel bir ortam oluşturduk"

Ziyaretinde her iki merkezin de Kuşadası’na hayırlı olması dileğinde bulunan Günel, "İkinci Bahar Merkezi'mizde, yaş almış hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirip sosyalleşebilecekleri sıcak bir ortamı, Gençlik Merkezimizde ise gençlerimizin verimli zaman geçirebilecekleri modern bir alanı hizmete sunduk. Ortak kullanım alanı olan kütüphanemizde hem gençlerimizin hem de büyüklerimizin faydalanabileceği güzel bir ortam oluşturduk. Adalıkart sahiplerine merkezlerimizdeki yemekler ve içeceklerde özel indirim fırsatları sağlıyoruz. Kentimize değer katan bu yeni merkezlerimizi hemşehrilerimizin güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.