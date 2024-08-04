Kuşadası Belediyesi, hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarına yeni yuvalar kazandırma çalışmalarına devam ediyor. Son olarak hayvansever iş insanı Halil İbrahim Çevik ile iş birliği yapan belediye, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 18 köpeği sahiplendirdi.

İş insanı Halil İbrahim Çevik, özel arazisinde yaptırdığı barınakta bu köpekleri uzman veterinerler gözetiminde bakacak. Çevik, tüm hayvanseverlere seslenerek, sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet etti. "Bizler hayvanseverler olarak sorumluluk almak zorundayız. İlerleyen günlerde sayıyı artırmayı planlıyoruz," diyen Çevik, bu konuda örnek bir davranış sergiledi.

Kuşadası Belediyesi’nden sokak hayvanlarına destek çağrısı

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların hız kazandığını ve bu tür iş birliği projelerinin devam edeceğini belirtti. Belediye, tüm hayvanseverleri sokak hayvanlarını sahiplenmeye ve onlara yeni yuvalar kazandırmaya davet etti.