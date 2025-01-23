Kuşadası Belediyesi Üniversite Öğrencilerinin Yer Sorununu Çözdü

Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı’nın yer sorununu çözüme kavuşturdu. ADÜ Devlet Konservatuvarı, 4 yıl önce Ege Denizi'nde meydana gelen depremde, Adalızade Mezarlığı'nın karşısında bulunan binasını tahliye etmek zorunda kaldı. Binanın boşaltılmasının ardından eğitim hayatlarına devam etmeleri için yer bulunamayan öğrencilere, belediye kucak açtı. 2021 yılında, Belediye Meclisinde alınan kararla Tarihi Kervansaray'ın üst kısmı önce 3 aylığına, daha sonra da ADÜ Rektörlüğü'nden gelen talep üzerine 2024 yılına kadar konservatuvar öğrencilerine tahsis edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı da incelemelerde bulundu

Tarihi Kervansaray'ın otel ve müze projesi kapsamında bakıma alınması üzerine konservatuvar geçtiğimiz aylarda Davutlar'da bulunan ADÜ Kuşadası Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan binaya taşındı. Bir kez daha devreye giren Kuşadası Belediyesi, binada öğrenciler için ayrılan sınıfların tamirat, tadilat, ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak eğitime uygun hale getirdi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de sınıflarda incelemelerde bulundu.

ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ikinci dönemde yeni sınıflarında eğitim görmeye başlayacaklarını belirten Suvari, “Kuşadası Belediyesi olarak biz öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Çünkü onlar bizler için çok kıymetli” diye konuştu.