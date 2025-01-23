Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 1 ve 2 yaşlarındaki iki kardeşin, annelerine ait doğum kontrol hapını yutması sonucu rahatsızlandıkları öğrenildi. Çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın detayları
Olay, Acarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki küçük kardeş, evde annelerine ait doğum kontrol hapını bulup yuttu. Durumu fark eden aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Hızlı müdahale ile kurtarıldılar
İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, çocukları hızla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA