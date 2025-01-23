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İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, çocukları hızla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Olay, Acarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki küçük kardeş, evde annelerine ait doğum kontrol hapını bulup yuttu. Durumu fark eden aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Aydın 'ın İncirliova ilçesinde, 1 ve 2 yaşlarındaki iki kardeşin, annelerine ait doğum kontrol hapı nı yutması sonucu rahatsızlandıkları öğrenildi. Çocuk lar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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