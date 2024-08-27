Kuşadası Belediyesi'nden Eğitim Yılında Sağlık Önceliği!

Kuşadası Belediyesi, 9 Eylül’de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde, kent genelindeki okulları hijyenik ve sağlıklı bir hale getirmek için kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattı.

Eğitim yılına sağlıklı başlangıç

Kuşadası Belediyesi, eğitim kurumlarının temizliğine ve sağlığını korumaya yönelik düzenlediği çalışmalarda, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen solüsyonlar kullanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama birimi ekipleri, ilçedeki tüm okullarda detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışmanın kapsamı

İlaçlama çalışmaları, okulların giriş kapılarından koridorlara, sınıflardan laboratuvarlara ve spor salonlarına kadar tüm alanlarda yapılıyor. Ayrıca, yemekhane ve tuvaletler gibi hijyenin kritik olduğu bölgeler de titizlikle ilaçlanıyor. Böylece öğrenciler ve öğretmenler, yeni eğitim yılına daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlayacak.

Başkan Ömer Günel’e teşekkür

Okul yöneticileri, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.