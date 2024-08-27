Turgutlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri kapsamında, Turgutlu’nun millî mücadele kahramanlarını konu alan özel bir program düzenliyor. Bu anlamlı etkinlik, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:15’te Turgutlu Kent Müzesi’nde gerçekleşecek.

Turgutlu’nun kahramanları anılacak

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesi, Kurtuluş ve Bağbozumu Şenlikleri kapsamında, kent halkının millî mücadele dönemindeki fedakârlıklarını ve kahramanlarını anlatan bir söyleşi düzenleyecek. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunulacak bu programda, milli mücadeleye büyük katkı sağlamış, isimleri bugünlere ulaşmış kahramanların hikayeleri izleyicilerle paylaşılacak.

Zengin program içeriği

Belediye Başkanı Çetin Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri için hazırlanan programların zenginliğine vurgu yaparak, “Bu yıl şenliklerimizde çok geniş bir program yelpazesi hazırladık. Kent Müzemizde gerçekleştireceğimiz Turgutlu’nun Millî Mücadele Kahramanları başlıklı söyleşi de bunlardan biri. Tüm hemşerilerimizi şenlikler boyunca bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.