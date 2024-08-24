Kuşadası Belediyesi, Güvercinada Kalesi’nde kültürel mirası koruma ve turizmi destekleme adına önemli bir adım attı. Tarihi yapının girişine süs bitkileri ve çiçekler dikilirken, kentin simgesi haline gelen kale, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle yeniden şekilleniyor.

Güvercinada Kalesi’nin yenilenen yüzü

Kuşadası Belediyesi, kültür turizmi alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ömer Günel’in liderliğinde, Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı'nın kurulacağı Güvercinada Kalesi, bu süreçte peyzaj ve çevre düzenlemesiyle yenileniyor. Tarihi kalenin ahşap giriş kapısının onarılmasının ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri surların zeminle birleştiği alanlara çeşitli süs bitkileri ve çiçekler dikmeye başladı.

Kuşadası’nın tanıtımında önemli bir yer tutan Güvercinada Kalesi, bölgenin doğal ve tarihi mirasının korunmasına da katkı sağlıyor. Özellikle kente özgü 10 endemik bitki türünden biri olan 'Tülüşah' çiçeği için oluşturulan koruma parselleri, kalenin çevresinde dikkat çekici bir alan oluşturuyor. Bu çalışmayla birlikte, kalenin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri daha da ön plana çıkıyor.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Güvercinada Kalesi, sadece tarihi yapısıyla değil, aynı zamanda sunduğu doğal manzaralarla da büyülüyor. Yaz mevsiminde gün batımının en güzel izlenebildiği yerlerden biri olan kale, özel etkinlikler için de tercih edilen bir mekan haline geliyor. Kuşadası Belediyesi’nin başlattığı peyzaj çalışmaları, bu tarihi yapının estetik değerini artırarak turizm potansiyelini daha da yükseltecek.

Kuşadası Belediyesi’nin Güvercinada Kalesi’nde başlattığı peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları, tarihi yapının doğal güzellikleriyle bütünleşmesini sağlıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kale, bu yenileme çalışmalarıyla birlikte, kültür turizmi açısından daha da çekici hale geliyor.